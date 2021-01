Les angles morts responsables d'un tiers des accidents mortels à Paris

L'accident a marqué les esprits. C'était il y a tout juste un an. Le 13 janvier 2020, Sixtine 11 ans, était écrasée par un poids-lourd alors qu'elle traversait un passage piéton dans le 16ème arrondissement de Paris. Le conducteur ne l'a pas vue, elle était dans l'angle mort. Ce type d'accident est malheureusement assez fréquent à Paris puisque l'angle mort est responsable de 32% des accidents mortels en 2020, selon la préfecture de police.

Pour éviter de tels drames, une nouvelle obligation est entrée en vigueur ce mercredi. Les véhicules de plus de 3,5 t (poids lourds, bus et cars) doivent s'équiper d'autocollants indiquant les angles morts autour d'eux avec ce message : "Attention, angles morts". Il s'adresse aux piétons et cyclistes, principales victimes explique Marie Gautier-Melleray, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Au niveau national, « 10 % des accidents mortels de piétons et 8 % des décès de cyclistes sont dus à un angle mort ».

Les piétons et cyclistes, principales victimes

A Paris, l'angle mort est responsable du décès de huit piétons et trois cyclistes en 2020. Principalement dans des collisions avec des poids-lourds ou des bus. Pour les conducteurs, c'est une préoccupation de tous les instants. "Il faut sans cesse regarder dans les rétroviseurs ", confie Rassavong Chanthalima, machiniste à la RATP. "Les vélos, les petits scooters électriques, les trottinettes arrivent très vite. Ils ne se rendent pas compte qu'on peut ne pas les voir".

Les nouveaux autocollants obligatoires indiquent en jaune les zones dangereuses, invisibles depuis la cabine du conducteur. Principalement sur les côtés du véhicule mais aussi devant et à l'arrière. Une solution que certains comme l'association Mieux se déplacer à bicyclette juge insuffisante. Elle demande des restrictions de circulation des camions en ville.

D'autant que ces autocollants ne sont pas obligatoires sur les véhicules utilitaires ou les voitures qui sont pourtant responsables de près la moitié des accidents mortels dû à l'angle mort à Paris en 2020. Des solutions technologiques permettent de réduire le phénomène. Les caméras de recul notamment ou les radars avec avertisseurs sonore.

Des caméras pour voir dans les angles morts

Dans son camion toupie, Anthony dispose de quatre caméras à 360 degrés qui lui permettent de voir partout autour sa bétonnière. Mais cet équipement coûte cher, entre 5000 et 6000 euros, et reste donc encore peu développé selon le Syndicat National du Bêton Prêt à l'Emploi Moins de 5% des poids-lourd du secteur sont équipés.

Ce n'est pas forcément la solution miracle estime de son côté Marie Gautier-Melleray. "Même s'il dispose de caméras, le conducteur n'a que deux yeux et ne peut pas regarder à la fois la route et les écrans". Une réglementation européenne imposera toutefois la mise en place de radars avec avertisseur sonore à partir de 2024 dans tous les poids-lourds neufs.