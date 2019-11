Les artisans des travaux publics manifestent à Nantes contre la hausse à venir du gazole non routier

Nantes, France

Grosse pagaille ce jeudi matin dans et autour de Nantes. Des dizaines d'utilitaires et des camions ont perturbé la circulation au départ de Bignon, Saint-Herblain et du nord du périphérique, avant de se retrouver devant la préfecture à Nantes ce jeudi midi. Une mobilisation du secteur des travaux publics, pour protester contre une des dispositions du projet de loi de finance 2020 : la suppression de l'avantage fiscal du GNR, le gazole non routier. Un carburant qui alimentent leurs engins au tarif de 90 centimes le litre. Mais le gouvernement veut leur faire payer plus cher, une augmentation d'environ 50 centimes par litres est déjà prévue l'été prochain.

Des milliers d'euros de surcoût pour les entreprises de travaux publics

"Ça représente 50 000 euros de bénéfices nets par an qui vont s'envoler dans cette taxe", explique Nicolas, patron d'une entreprise de travaux publics aux Herbiers et emploie 20 personnes. Sur des engins qui consomment 200 litres de gazole par jour, cela équivaut à 1 000 euros de hausse. "Les petites entreprises ne pourront pas le supporter, la marche est trop haute."

Concurrence déloyale

Autre problème, cette hausse du prix du GNR ne devrait concerner que les travaux publics, pas le secteur maritime ou agricole. Alors même que certains exploitants complètent leur revenu avec faisant des petits chantiers. "On va avoir une situation de concurrence déloyale", enchaîne Nicolas. "On aura les mêmes pelleteuses, mais notre carburant à nous sera plus cher. Et ce surcoût, il faudra le répercuter sur le client. A travail égal, il prendra le devis le moins cher."

Les camions des artisans ont bloqué une partie de la circulation près de la préfecture à Nantes. © Radio France - Tommy Cattaneo.

La CNATP, la Chambre Nationale des Artisans des Travaux Publics et du Paysage, qui représente les artisans des travaux publics, n'est pas contre la hausse, du moment qu'elle s'applique à tous. "On veut simplement l'égalité", explique Françoise Despret, la présidente. "Nous ne sommes pas contre les agriculteurs, mais il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Si cette mesure du projet de loi passe, nous sommes prêts à aller en justice, puisque l'égalité face à la taxe et à l'impôt est un droit."

En attendant, les professionnels du TP veulent mettre la pression sur les élus, et en particulier les députés. Parce que ce sont eux qui décideront ou pas d'adopter définitivement cette mesure du projet de loi.