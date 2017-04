Les auto-écoles manifestent : opération escargot sur l'A7 et l'A43 ce matin

Les auto-écoles manifestent ce matin autour de Lyon au sujet de la dématérialisation des inscriptions au permis de conduire. Des opérations escargot ont lieu ce matin en direction de Lyon au niveau de Vienne-Reventin sur l'A7 et à hauteur de Saint-Quentin-Fallavier sur l'A43.

Six points de ralliements sont fixés autour de Lyon. L'A6, l'A7, l'A42, l'A43 et l'A47 sont touchées. Les manifestants se regroupent à 9h à Gerland. Ils partent ensuite en direction du centre-ville de Lyon et de la préfecture. 500 véhicules sont attendus pour ce rassemblement. Il faut s'attendre à des difficultés notamment au péage de Vienne-Reventin sur l'A7 et à Saint-Quentin-Fallavier sur l'A43.

En cause, la dématérialisation des inscriptions au permis de conduire pour les candidats libre. Avec le plan "Préfectures Nouvelle Génération", les guichets doivent fermer et les syndicats craignent une "uberisation" de leur métier. Solution de secours proposée : des bornes pour s'inscrire en mairie. Cela empêcherait une concurrence déloyale comme des moniteurs indépendants illégaux en ligne selon Thierry Revoyre, président régional du CNPA.