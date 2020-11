Les auto-écoles tourangelles en colère, les examens continuent, pas les leçons

Une trentaine de moniteurs d'auto-écoles a manifesté ce jeudi matin devant le centre d'examen du permis de conduire à Parçay-Meslay au nord de Tours. Depuis le reconfinement, les candidats peuvent toujours passer leur permis mais ils n'ont plus le droit de prendre des leçons de conduite.

La situation est incompréhensible pour les moniteurs d'auto-écoles en Indre-et-Loire. Ils peuvent continuer à présenter des candidats au permis mais sans leur donner de leçons de conduite à cause du confinement. Une trentaine d'entre eux a donc manifesté ce jeudi 5 novembre devant le centre d'examen à Parçay-Meslay au nord de Tours.

"On n'a jamais vu ça, s'étonne Anicette Le Pennec, représentante du conseil national des professions de l'automobile et gérante d'une auto-école à Bléré, interdire de conduire avant de se présenter à l'examen, c'est comme si on envoyait les enfants au bac alors qu'ils n'ont pas été préparés à l'école."

Une voiture auto-école devant le centre d'examen du permis de conduire de Parçay-Meslay © Radio France - Marcellin Robine

Les manifestants demandent une clarification de la part du gouvernement, "tout ou rien". Ils craignent un embouteillage après le confinement car les élèves en début de formation continuent de s'entraîner pour le code. "On va arriver avec tout le monde qui aura besoin de conduire et on ne pourra pas assurer tout ça", déplore Véronique Delage, qui tient l'auto-école de la Ménardière à Tours-Nord.

Une question de responsabilité

Pour Sébastien Boitel de l'école Moto prudence à Tours, il y a aussi une question de responsabilité :

Si aujourd'hui, on se permet de présenter des élèves qui ne sont pas prêts, ce sont des gens qui risquent d'avoir le permis parce qu'aujourd'hui le permis est beaucoup moins compliqué qu'il ne l'était à une certaine époque. Déjà que la sécurité routière, ce n'est pas génial, on va droit dans le mur.

Les moniteurs assurent qu'ils peuvent continuer à travailler en respectant le protocole sanitaire strict mis en place depuis plusieurs mois. Vient aussi la question des aides. Les auto écoles ne peuvent pas y prétendre puisqu'elles ne sont pas fermées administrativement. Des négociations sont en cours avec le gouvernement.