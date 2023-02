Les automobilistes lorrains en colère face au prix du litre d'essence à 2 euros

Il y a à peine plus d'un mois, pour passer le Nouvel An , le gouvernement annonçait la fin de sa ristourne de 10 centimes par litre de carburant. En parallèle, le groupe Total faisait de même pour sa remise de 20 centimes. En ce début de mois de février, il n'aura donc pas fallu attendre longtemps pour voir à nouveau des stations passer à nouveau le cap des 2 euros du litre, y compris dans la métropole du Grand Nancy.

ⓘ Publicité

La colère monte

A l'époque des ristournes, cette station du centre-ville de Nancy faisait le plein de clients, avec des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres de voitures. Désormais, on n'y trouve plus grand monde, et quasiment jamais pour faire le plein. "On a pris l'habitude, ce n'est plus comme avant", regrette, fataliste Adbel, qui ne met que 15 euros, parce qu'il "n'y a plus d'argent", préfère-t-il en sourire.

Il faut donc prendre souvent le chemin des supermarchés pour apercevoir des clients, à la recherche de la moindre "bonne affaire". "Je compare l'essence dans différents lieux", confie Lucie, habitante de Vézelize qui vient encore d'en avoir pour 80 euros, le tiers de son budget carburant chaque mois. "J'en ai marre", répond Thierry, juste à côté, qui n'a plus fait le moindre plein depuis plusieurs semaines : "je ne peux plus me le permettre alors je viens en mettre un peu de temps en temps". Avec la crainte que la hausse n'en soit qu'à ses débuts et que le phénomène s'aggrave encore dans les semaines qui viennent.