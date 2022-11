Les autoroutes sans barrières de péage arrivent en France

Circuler sur une autoroute payante sans avoir à franchir les barrières de péage, le système, répandu dans de nombreux pays, sera bientôt une réalité dans plusieurs régions de France. Notamment dès ce vendredi 4 novembre, sur l'A79, sur une portion entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône-et-Loire). Ces trajets en "flux libre" doivent permettre d'éviter les bouchons, de faire des économies de carburant et de réduire les émissions de CO2.

Paiement en ligne ou sur des bornes

Les barrières de péage seront remplacées par de grands portiques. Les voitures passeront en dessous sans avoir besoin de s'arrêter. Leur plaque d'immatriculation sera directement identifiée grâce à des caméras et des capteurs. Mais attention à ne pas oublier de payer ! Les automobilistes auront plusieurs façons de le faire. Soit, avec un badge de télépéage classique, soit en se rendant sur le site internet de la nouvelle autoroute. Là, plusieurs options : les clients peuvent choisir d'enregistrer leurs coordonnées bancaires ou de régler à chaque passage. Enfin, dernière possibilité : des bornes seront installées au bord de la route, pour régler par carte ou en espèces. Les automobilistes auront 72 heures pour payer leur trajet. S'ils ne le font pas, une amende de 90 euros s'ajoutera au montant du péage. Elle sera même de 375 euros, sans règlement dans les 60 jours.

Plusieurs autres autoroutes concernées

La Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) expérimente déjà le "flux libre" sur l'échangeur de Boulay (Moselle), sur l'autoroute A4, depuis 2019. Malgré quelques incidents au départ, "le système a démontré sa fiabilité et les clients se sont familiarisés avec ce nouveau système de paiement", assure son directeur général Arnaud Quemard. La Sanef a donc entrepris de convertir au "flux libre" l'autoroute de Normandie qui voit passer 32.000 voitures par jour. "Sur l'A13 et l'A14 entre Paris et Caen, il y a cinq barrières, avec un trafic domicile-travail assez fort et des pics de week-end importants. À chaque barrière de péage, c'est un arrêt avec potentiellement des bouchons", détaille Arnaud Quemard. Ces barrières seront progressivement remplacées par des portiques entre la mi-2024 et la mi-2025.

Parmi les prochaines autoroutes à basculer vers le "flux libre", il y a également l'Autoroute blanche (A40) en Haute-Savoie, "à moyen terme". Toutes les nouvelles autoroutes suivront aussi ce modèle, comme la future A69 entre Toulouse et Castres. Allant de pair avec le développement du numérique et des paiements en ligne, l'adoption du flux libre était demandée par l'Etat quand il a sélectionné APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) pour construire l'A79.