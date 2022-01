Les axes concernés par le retour au 90km/h dans l'Indre

De nombreuses routes départementales de l'Indre repassent à 90km/h. Une décision prise par le Conseil départemental qui réjouit de nombreux berrichons. En 2020, la vitesse était déjà repassée de 80 à 90 km/h sur 220 kilomètres de routes dans le département. Depuis ce lundi 17 janvier, 180 kilomètres de routes supplémentaires sont concernés.

Les axes concernés

Au total, six routes départementales sont concernées par ce changement de vitesse. Il n'est plus nécessaire de descendre à 80 km/h entre le Poinçonnet et Aigurande, La Châtre et Saint-Christophe-en-Boucherie, Saint-Chartier et Reuilly, si on passe par Issoudun, et Saint-Maur et Mézières-en-Brenne.

Presque tout l'axe entre Chatillon-sur-Indre et Le Blanc est également concerné par cette hausse de la limitation, ainsi qu'une majorité de la route entre Velles et Mouhet. Seules exceptions : les portions entre Mézières-en-Brenne, Azay-le-Ferron et Martizay. Ces routes servent actuellement à une expérimentation pour la voiture autonome jusqu'à novembre prochain.

En revanche, la National 151 entre Châteauroux et Issoudun reste limitée à 80km/h. Seul l'Etat peut décider d'un changement de vitesse sur ce type de route. En tout, 400 kilomètres de routes départementales sont désormais limités à 90 km/h dans l'Indre.

Les axes concernés par le retour au 90 km/h dans l'Indre © Radio France - Conseil départemental de l'Indre

Faciliter la mobilité des Indriens

300 nouveaux panneaux "90" ont été déployés dans le département pour un total de 30.000 euros. La décision de ce changement de vitesse, prise par le Conseil départemental, fait suite à la parution d'une étude sur l'accidentologie démontrant que les 80 km/h n'ont pas prouvé leur efficacité.

Avec cette mesure, le Conseil départemental veut également faciliter la mobilité des Indriens. "Ca va permettre aux personnes qui travaillent dans le département de se rendre au travail dans de meilleures conditions", assure Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre.