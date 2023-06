Les Azuréens en colère face à la hausse des tarifs des transports en commun Lignes d'Azur

Les tramways (lignes 1, 2 et 3) ainsi que les bus de la métropole sont concernés par l'augmentation des prix.

Le ticket unitaire à 1 euro 50 chez Lignes d'Azur, c'est fini. A partir de samedi 1er juillet, si vous voulez prendre un bus ou un tramway de la métropole, vous devrez payer vingt centimes de plus, soit 1 euro 70.

ⓘ Publicité

A noter également la fin du "Pass dix voyages", autrefois fixé à 10 euros. Désormais, si vous voulez prendre dix fois un transports en commun, vous devrez vous acquitter de dix tickets unitaires. Un coût total de 17 euros.

La hausse des tarifs concerne également l'abonnement annuel. Vous devrez débourser pas moins de 360 euros, contre 326 jusqu'alors. Les jeunes de moins de 26 ans et les séniors ont toujours le droit à un tarif avantageux, de 180 euros à l'année.

Les services remis en question par les usagers

A la seule agence Lignes d'Azur de Nice (33, boulevard Dubouchage), des dizaines de personnes se sont ruées ce mercredi matin pour recharger leur carte.

"La hausse des tarifs est injustifiée. Les services sont quasiment à l'arrêt à partir de 21 heures. Quand je sors, je suis un peu gêné. Mais il faut avouer que le Parc relais est une bonne chose", tempère un utilisateur dans la file. Une quadragénaire, à côté, ajoute : "Je pense surtout aux jeunes qui veulent sortir le soir, surtout pendant les vacances. C'est lamentable".

Pour les familles, les prix peuvent vite grimper très haut. Au bout de la queue, une maman attend avec sa fille. "Nous sommes cinq dans la famille : mon mari, mes enfants, et moi", explique-t-elle. "Au total, on en a pour presque 700 euros".

Voici les nouveaux tarifs annuels

Le tarif classique dit "Tout public" est fixé à 360 euros par an. Vous pouvez aussi opter pour un abonnement mensuel à 45 euros.

Les séniors imposables (+ de 65 ans) et les jeunes de moins de 26 ans ont le droit à une remise sur l'abonnement. 180 euros à l'année. Ou 22.50 euros pour un mois.

Ne payent rien ("Tarif solidaire") : les aveugles civils, ancien combattants, invalides, blessés de guerre, mutilés de guerre et accompagnants pour les personnes à mobilité réduite. Les séniors de plus de 65 ans non imposables sont également concernés.

Pour tous renseignements, rendez-vous en agence.