Les bacs de Seine s'adaptent au Coronavirus

En raison de l'épidémie de Covid 19 les 2 bacs départementaux encore en fonctionnement, de Duclair et de La Bouille, se voient modifiés leurs capacités d’accueil de passagers. Celle-ci ne peut dépasser un quart de la capacité maximale des navires précise le département de Seine-Maritime. "Pour le passage d’eau de Duclair, le nombre de passagers et chauffeurs est désormais limité à 51 (chauffeurs + passagers) à bord du Bac 23 et 34 (chauffeurs + passagers) à bord du Bac 14. Pour le passage d’eau de La Bouille, le nombre de passagers et chauffeurs est désormais limité à 12".

Horaires de passage des bacs - Département de Seine-Maritime

Bac de Seine entre La Bouille et Sahurs près de Rouen © Radio France - Yves René Tapon

Ces mesures sont applicables jusqu’au mercredi 15 avril 2020. Les 6 autres bacs de Seine sont à l'arrêt depuis le début de l'épidémie.