Les billets à 1 euro sur les trains d'Occitanie valables aussi le lundi 8 mai

Comme chaque mois depuis novembre dernier, le dispositif « train à 1€ » revient pour le premier week-end de mai, les samedi et dimanche 6, 7 mai et exceptionnellement le lundi 8 mai. Afin de faciliter l’accès du plus grand nombre à ces billets, ils seront disponibles en ligne, comme lors des précédentes opérations, et directement aux guichets des gares d’Occitanie. Depuis l’ouverture des ventes le 26 avril dernier, déjà plus de 20 800 billets ont été achetés.

Train à 1€ les 6, 7 et 8 mai : toutes les informations pratiques

L’ensemble des billets de trains régionaux liO seront proposés au tarif d’1€ par personne sur l’ensemble des lignes (jusqu’à Avignon, Tarascon-sur-Rhône, Agen, Pau et Brive) et pour tous les publics.

Afin de répondre à l’affluence attendue durant ce week-end, la SNCF renforcera la composition des trains pour augmenter le nombre de places disponibles. Les trajets en correspondance nécessiteront l’achat de 2 billets (1 billet à 1€ pour chaque train liO).

Ces billets sont disponibles à la vente 10 jours en amont, soit depuis le 26 avril, depuis le site internet « liO Train », aux guichets des gares d’Occitanie (hors bornes automatiques) ainsi que dans les agences de voyage SNCF agréées.

Pour tout renseignement, les usagers peuvent solliciter le Centre Relation Clients de la SNCF en Occitanie au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi 6 mai de 9h à 16h et le dimanche 7 et lundi 8 mai de 13h à 20h) ainsi que les agents en gare, et retrouver les dernières informations sur le site internet trainlio.sncf.com.

Depuis son lancement, 260 000 billets à 1€ ont été vendus lors des 3 premiers week-ends de 2023, représentant une fréquentation multipliée par 2.