Châteauroux, France

Depuis le 1er septembre 2018, les billets TER Centre-Val de Loire ne sont plus valables qu'un jour au lieu de sept jours jusqu'ici, qu’ils soient achetés au guichet, sur automate ou en ligne. Objectif affiché : mieux lutter contre la fraude. Selon la SNCF "près de 70 % des voyageurs réalisent déjà naturellement l’achat de leur titre de transport le jour de leur voyage".

Une fraude sur trois concernée

"Cette évolution vise à réduire la fraude et contribuer ainsi à la sauvegarde des recettes, primordiales pour le maintien et le développement de ce mode de transport indispensable à la collectivité et à la préservation de notre environnement. En réduisant la durée de validité à un jour, on limite la possibilité de multi-utilisations d’un billet : une fraude sur trois relève d’un non compostage du titre de transport", indique la compagnie ferroviaire.

Tous les billets sont désormais valables un jour, "à l'exclusion des billets Familles Nombreuses, Guides Handicapés, Réformés et pensionnés de guerre et ayant droit, tarifs Militaire et Réserviste, Personnel Civil Défense et Parlementaires".

La SNCF met aussi en place de nouvelles modalités d'achat en ligne pour les billets TER. Depuis le 1er septembre 2018, les voyageurs peuvent acheter leurs billets de cars et de trains sur le site internet TER Centre-Val de Loire ou via l’application SNCF avec 5% de réduction.