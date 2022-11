Les billets de train à un euro mis en vente dès ce jeudi pour le weekend du 3 et 4 décembre

Les billets de train à un euro pour le premier weekend de décembre sont mis en vente à compter de ce jeudi. La région Occitanie a décidé de mettre tous les billets à un euro sur les TER les premiers weekend de chaque mois. L'opération débute donc à la fin de la semaine prochaine. Les billets sont mis en vente en ligne ou aux guichets (mais pas sur les bornes automatiques). Si vous avez des correspondances il faudra acheter deux billets.

ⓘ Publicité

Les billets seront mis en vente systématiquement 10 jours avant le weekend à un euro. Lors des deux weekend d'octobre où la région avait mis en place ce train à un euro pendant la crise des carburants, 250 000 billets avaient été vendus.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la politique régionale visant à réduire les émissions carbone liées au déplacement et à permettre au plus grand nombre de choisir le train grâce à une tarification attractive. Afin de répondre à l’affluence attendue durant ce week-end, la SNCF renforcera la composition des trains pour augmenter le nombre de places disponibles.

Pour tout renseignement, les usagers peuvent solliciter le Centre Relation Clients de la SNCF en Occitanie au 0800 31 31 31 (service et appel gratuits, du lundi au vendredi de 7h à 20h, le samedi 3 et le dimanche 4 décembre de 9h à 20h) ainsi que les agents en gare, et retrouver les dernières informations sur le site internet

À lire aussi Le train à 1 euro déployé tous les premiers week-ends du mois en Occitanie