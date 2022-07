Les bons conseils pour faire des économies de carburant sur la route des vacances en Mayenne

Avec l'inflation et la flambée des prix des carburants, il est encore plus difficile pour de nombreuses familles de partir en vacances cette année. Pendant une bonne partie de l'été, des conseils pour faire des économies sur la route sont donnés sur l'aire de la Vallée de l'Erve (Mayenne).

Il est possible de faire des économies sur son budget vacances en adoptant les bons gestes au volant. Des conseils donnés une bonne partie de l'été par deux animateurs sur l'aire d'autoroute de la Vallée de l'Erve sur l'A81 à Thorigné-en-Charnie, à la frontière avec la Sarthe. Avec leurs tablettes tactiles, ils proposent un quiz aux vacanciers de passage à la station-service.

"Laquelle de ces deux options est la plus économe en terme de consommation de carburant ? Le coffre de toit ou la remorque ?" demande Yvon Royer à Jocelyne, une Orléanaise qui vient de passer quelques jours en Bretagne. Après quelques secondes d'hésitations, la retraité opte pour la deuxième option. "Exactement, puisque vous avez beaucoup moins de prise au vent."

Rouler un peu moins vite, limiter la clim à quelques degrés, ne pas rouler la fenêtre ouverte....

Globalement, les conducteurs et leurs passagers connaissent les bons gestes. Reste à les appliquer. Ça devient urgent pour Sabir, sur la route du retour vers la région parisienne après s'être reposé en famille à Saint-Malo. "Je pense que c'est une très bonne initiative d'organiser ça sur les stations-service pour sensibiliser les gens. L'inflation devient très compliquée pour pas mal de familles et si on peut faire des petites économies en roulant correctement, je pense que ce serait une très bonne chose. On fait des économies pour nous et on fait attention à l'écologie aussi."

En prenant son temps sur la route des vacances, on peut également garder quelques euros sur son compte en banque. Sur un trajet de 500 kilomètres, baisser sa vitesse de 10 km/h permet d’économiser jusqu’à cinq litres de carburant.