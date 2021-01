Les bons plans pour ne plus se faire voler son vélo à Toulouse

À Toulouse, l'association "2 pieds 2 roues" croule sous les appels de cyclistes qui se sont fait dérober leur vélo et sous les demandes de gravage de monture par bicycode. En moyenne, il se vole dans la ville rose plus de cinq vélos par jour. Des solutions existent pour réduire le risque de vols.

A Toulouse les vols de vélo n'ont jamais été aussi nombreux. Selon l'association "2 pieds 2 roues" le phénomène s'est accentué avec le premier confinement et le boom de la petite reine. "On a un afflux assez incroyable de gens qui nous contacte pour nous alerter." La maison du vélo pour sa part estime le nombre de vols à plus de cinq par jour :

Environ 2000 vélos sont déclarés volés chaque année à Toulouse. Mais on estime la même quantité de vols non déclarés

La moitié des vols de vélo ont lieu dans le domaine privé

Les témoignages de victimes se ramassent à la pelle. Florian Jutisz, qui est aussi l'un des vice-président de "2 pieds 2 roues", raconte sa propre mésaventure chez lui quartier des Minimes à Toulouse :

"On m'a volé mon vélo le premier week-end du confinement en mars, dans mon cabanon au fond du jardin"

Miguel lui, en est à son quatrième vol de bicyclette. La dernière fois c'était mi-décembre en allant chercher le pain :

C'était un vélo électrique, pas très beau mais qui marchait bien. J'avais mis l'antivol de roue arrière. Cela a dû prendre deux minutes et demi, ils ont dû partir planquer le vélo dans une cour d'immeuble.

Les vols de vélo sont constatés un peu partout "dans Toulouse comme autour", dans des lieux publics comme dans des lieux privés. Sébastien Bosvieux, autre-vice président de "2 pieds 2 roues" insiste : "la moitié des vols de vélos ont lieu dans le domaine privé".

Sébastien Bosvieux, vice-président de l'association toulousaine "2 Pieds 2 Roues" © Radio France - Pascale Danyel

Vol à la disqueuse

Les voleurs mettent parfois les grands moyens pour parvenir à leurs fins, quitte à utiliser une disqueuse comme le montre cette vidéo prise cet automne par un habitant depuis son balcon entre les volets, à quelques pas de la place du Capitole.

Multiplier les cadenas

Pour éviter de se faire à nouveau dérober son vélo, Florian a mis les petits plats dans l'écran. Ce n'est pas un cadenas, mais quatre anti-vols que les candidats au vol vont devoir affronter. Il en met un sur le portail de son jardin, un autre sur la porte du cabanon, et deux sur son vélo rangé à l'intérieur de l'abri de jardin.

On n'a pas le choix, si on veut éviter le vol, il faut ralentir le voleur"

Attention, accrocher son vélo par la roue arrière ne suffit pas, il faut fixer le deux roues par son cadre à un point fixe massif :

Il faut multiplier les systèmes de protection. Un endroit fermé. Attacher bien son vélo avec plusieurs bons antivols. Accrocher le cadre et la roue. Le coince-roue ne suffit pas" - Sébastien Bosvieux

Graver son vélo

Depuis ce 1er janvier 2021 le marquage des vélos neufs est obligatoire. Idem pour les vélos d'occasion vendus par des professionnels. La bicylette se retrouve alors référencée dans un fichier national, "de quoi dissuader les voleurs, tout comme les acheteurs de vélos volés". explique 2P2R. l'association dispose d'un atelier spécifique littéralement pris d'assaut, même si le service est payant (10€ pour les non adhérents, 7 € pour les adhérents) : "on est débordé, on fait une séance de gravage par semaine, on grave un vélo toutes les 10 minutes, et on n'arrête pas d'ajouter des séances supplémentaires."

A Albi, le marquage est gratuit. Toutes les infos pratiques en cliquant sur ces mots.