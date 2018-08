Creuse, France

Même si l'installation d'une borne électrique peut être prise en charge par l'Etat jusqu'à hauteur de 80%, les frais d'acquisition et de mise en service se chiffrent à 13 000 euros. Surtout, la maintenance de l'appareil coûte à la collectivité propriétaire entre 1000 et 1500 euros par an. Ce n'est pas le coût d'utilisation de la borne par l'usager (3 euros le plein) qui amortit la facture totale, puisque le prix pratiqué en Creuse comme ailleurs est inférieur au prix du marché. Il faut donc parier sur l'avenir et le développement des voitures électriques. Surtout, il s'agit de rassurer les conducteurs "électriques" qui désormais peuvent passer en Creuse sans craindre la panne sèche. Ci-dessous, vous trouverez deux cartes: celle des bornes électriques actuellement disponibles en Creuse. Puis, la carte "optimale" de couverture de la Creuse (ces 2 documents nous ont été fournis par le SDEC, le Syndicat Départemental des Energies de la Creuse).

Voici les bornes électriques actuellement en service en Creuse - SDEC Syndicat départemental des Energies de la Creuse