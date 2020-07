Les Bouches-du-Rhône et le Var vont conserver les routes à 80 km/h

Modifier, "c'est une escroquerie, c'est pour flasher plus", "ça permet de sauver des vies". Quand on pose la question aux automobilistes, les réactions sont toujours vives, et depuis deux ans, les avis sont toujours aussi tranchés. En juillet 2018, le gouvernement instaurait une nouvelle limitation sur les routes départementales à double sens : 80 km/h contre 90 auparavant.

349 vies épargnées en vingt mois selon le gouvernement

Lundi 20 juillet, Marie Gautier-Melleray, la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière a dévoilé le bilan gouvernemental de cette mesure. Selon la sécurité routière, 349 vies ont été épargnées sur 20 mois (du 1er juillet 2018 au 28 février 2020) par rapport à la moyenne des cinq années précédentes.

Des annonces qui confortent sans doute les départements des Bouches-du-Rhône et du Var dans leur volonté de conserver leurs routes à 80 km/h. Ainsi, rien ne changera sur les 2 400 kilomètres de routes départementales (sur 3 000) concernées par cette limitation dans les Bouches-du-Rhône.

"Ce n'est pas pour ennuyer les gens ou leur faire payer des amendes !"

Françoise Dewavrin est la déléguée de la Ligue contre les violences routières en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour elle on a tout a gagner en conservant les 80 km/h : "Ça diminue le nombre et la gravité des accidents, c'est juste que les gens perdent quelques minutes, ce qui n'est pas très grave. 349 vies sauvées en 20 mois, je pense que c'est un argument pour maintenir les 80 km/h. Ça sauve des vies, ce n'est pas pour ennuyer les gens ou leur faire payer des amendes ! La sécurité routière avait pour objectif d'atteindre 2 000 morts par an, nous en sommes à 3 000 ! Il y a encore du boulot !"

"Flasher les gens à 82 km/h, j'ai du mal à en comprendre l'intérêt"

L'association 40 millions d’automobilistes, elle se mobilise depuis plus de deux ans contre cette réforme. Pour son délégué général Pierre Chasseray, ce n'est tout simplement pas la bonne solution pour réduire la mortalité sur la route : "Une bonne mesure elle fonctionne partout, elle fonctionne pas un coup sur deux comme le 80 km/h. Je demande des mesures sur l'alcoolémie, sur les stupéfiants au volant, c'est un quart des accidents mortels, et sur le téléphone au volant. Qui va me regarder dans les yeux en me disant qu'avoir picolé comme un trou, en étant sous stupéfiants avec son téléphone dans la main ce n'est pas dangereux ? Personne ! En revanche flasher les gens à 82 km/h en vitesse retenue, j'ai du mal à en comprendre l'intérêt."