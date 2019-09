Le boum des bicloo dans l'agglomération nantaise

En un an, le nombre d'abonnements au bicloo Plus a plus que doublé dans l’agglomération nantaise, annonce l'opérateur JCDecaux.

Nantes, France

En un an, le nombre d'abonnements au bicloo, a plus que doublé dans l'agglomération nantaise. 20 962 abonnements, soit 110% d'augmentation sur un an. En terme de progression, "Nantes est championne" analyse Amaury Cardon, Directeur Régional Bretagne-Pays de la Loire.

800 000 locations depuis janvier

L'opérateur JCDecaux explique cette forte hausse, par le succès du système de prise en charge des vélos via une application et aussi par les nouveaux vélos, les bicloo Plus, plus légers, mis en place l'an dernier. Avec 1230 vélos, et 123 stations, JCDecaux a compté près de 800 000 locations, pour 1 200 000 trajets.