Les bugs de la nouvelle appli SNCF

Elle a été mise en service le 25 janvier et depuis, les usagers de la Sncf font remonter de nombreux bugs, à la fois auprès des associations d’usagers, mais aussi sur les réseaux sociaux. La compagnie nationale affirme la prise en compte de ces retours et travaille pour résoudre ces problèmes.

En ce week-end de départs en vacances, notamment en train, certains d’entre vous ont peut-être eu quelques moments d’angoisse avec la nouvelle application SNCF Connect. Et ce vendredi après-midi, ils sont nombreux devant les guichets de la Gare Saint-Charles à Marseille à essayer de résoudre leur problème après une réservation sur l’appli. C’est le cas de Kevin, il part pour Paris, il a eu beaucoup de mal à retrouver son billet. Il l’avait acheté avant la nuit du 24 au 25 janvier lors de la bascule entre l’ancien et le nouveau système. Finalement, il pourra partir.

Manon , utilisatrice de SNCF Connect Copier

La SNCF veut rassurer ses clients.

SNCF Connect regroupe plus 150 fonctionnalités, et il faut donc roder le système même si une version test à été réalisée, avoue Benoît Bouffart le directeur produit en charge notamment de cette appli. La SNCF répond reconnaître certains bugs, elle les prend en compte et tente de les neutraliser. En attendant, et c’est le cas à la gare Saint-Charles à Marseille de nombreux agents aident les clients perdus, au téléphone 30% de conseillers en plus sont mobilisés.