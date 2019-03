Les buralistes vont tester la vente de billets de train

Vous pourrez bientôt acheter vos billets de train dans les bureaux de tabac. Les buralistes et la SNCF vont lancer une expérimentation, ont-ils annoncé ce mercredi. L'objectif est d'être un compléments aux guichets de la SNCF, non pas d'entrer en concurrence avec elle.

Le président de la confédération des buralistes Philippe Coy a annoncé, mercredi, "une première série de tests" pour la vente de billets de train dans les bureaux de tabac, qu'il ne considère pas comme une concurrence aux guichetiers de la SNCF.

"Les orientations sont actées. Maintenant, il nous reste à travailler sur le projet, sa mise en oeuvre et comment cela peut se déployer", a expliqué Philippe Coy à franceinfo, après une rencontre avec le patron de la SNCF Guillaume Pepy. "Nous allons maintenant travailler avec les équipes pour déployer une première série de tests prochainement", a-t-il ajouté.

Des horaires mieux adaptés aux usagers

"Les régions ont un souci de servir encore mieux les territoires, il est impératif aujourd'hui d'avoir des amplitudes horaires qui correspondent aux attentes des usagers", a-t-il indiqué. "Ce n'est absolument pas de la concurrence aux guichetiers de la SNCF", a souligné Philippe Coy, pour qui il s'agit de "compléter l'offre" du groupe public, "non pas l'éradiquer mais être en complément en intensifiant la présence à travers le réseau des buralistes."

Des billets de TER vendus sur les marchés

Guillaume Pepy avait estimé le 26 février que la vente de billets de trains dans les bureaux de tabac était "une bonne idée". "Il y a beaucoup de bureaux de tabac, on vend de moins en moins de cigarettes, on pourrait vendre autre chose, et les billets de TER c'est une vraie bonne idée", avait-il dit sur RMC et BFMTV. La SNCF expérimente aussi la vente de billets des TER dans des guichets mobiles présents sur les marchés et travaille avec La Poste et les collectivités locales pour diversifier ses canaux de distribution. "Mon objectif, c'est qu'on puisse acheter des billets de TER partout en France", avait souligné le patron de la SNCF.