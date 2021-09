Les bus 100% électriques arrivent cette semaine dans la métropole d'Orléans, et jusqu'à février 2022

Sept bus flambant neufs arrivent cette semaine sur le réseau de transports en commun orléanais, annonce Orléans Métropole ce ce mercredi. Il s'agit de trois bus thermiques (classiques) Heuliez et quatre bus 100% électriques de la marque espagnole Irizar (un premier est en circulation depuis mars 2021 sur le réseau TAO).

52 bus hybrides ou électriques en circulation d'ici février 2022

Au total, d'ici février 2022, 29 bus électriques Irizar (dont les quatre arrivés cette semaine) seront alors en exploitation. Et, en plus, 23 bus hybrides arriveront également sur le réseau d’ici fin 2021. "Orléans Métropole souhaite, à travers ces investissements majeurs, améliorer en profondeur la qualité du service rendu à ses habitants grâce à ces bus plus modernes, fiables, silencieux, respectueux de l’environnement et confortables", indique un communiqué.

Arrivés il y a quelques jours à peine, les trois premiers véhicules Heuliez seront mis en exploitation d’ici quelques jours sur les lignes 27, 35 et 37 du réseau Tao d’Orléans Métropole. D’ici la fin du mois d’octobre, les quatre bus électriques Irizar qui viennent également d’arriver circuleront sur les lignes 2, 5, 7, 8 et 11, après une période d’utilisation pour la formation pour les conducteurs.

Tous ces bus arboreront le même design extérieur : la "livrée" est en effet signée d'un jeune orléanais, Maël Le Denmat, 26 ans, qui avait été retenu lors d'un concours de dessin organisé en 2021 par Orléans Métropole. "Plus moderne, dynamique et épurée, elle rappelle le riche patrimoine de notre territoire : toue cabanée, Loire, pont de l’Europe, Cathédrale Sainte-Croix ou encore Jeanne d’Arc", explique la Métropole.