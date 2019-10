Les bus d'Alençon se mettent à l'huile de colza

Alençon, France

Cela fait désormais une quinzaine de jours qu'une petite révolution se passe à Alençon. Des bus qui roulent à l'huile de colza sont testées dans la commune de l'Orne. Un biocarburant 100% végétal, 100% traçable et 100% renouvelable. La phase d'expérimentation va durer jusqu'à la fin du mois pour savoir si, à terme, toute la flotte pourra rouler au colza.

Une baisse de 60% des émissions de CO2

Pas de perte de puissance, pas moins chère à l'achat que le gasoil et surtout meilleure pour l'environnement, sur le papier, l'huile de colza présente plein d'avantages. Marc Vandecandelaere en est convaincu, l'huile de colza est le carburant de l'avenir. "Le produit est tracé, depuis le producteur agricole, jusqu'au consommateur finale", explique le directeur commercial d'Avril, l'entreprise qui produit l'Oléo 100, nom qu'elle a donné au biocarburant.

"Cela nous permet d'une part de montrer que ce produit est extrait des graines de colza, en France, qu'il est transformé à Rouen et qu'il permet de réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre". Voire même un peu plus de réductions de CO2, car toute la flotte de bus d'Alto est hybride.

"Promis, ça ne sent pas la friteuse ou le kebab", Olivier Morvillez, directeur d'Alto

Pour faire le plein, ça marche comme pour l'essence, avec une pompe, reliée à une grande cuve de 20 mètres cubes tout juste installée dans le dépôt de bus. Un investissement nécessaire pour Olivier Morvillez, directeur d'Alto. Cela lui permet de baisser un peu sa consommation de carburant, sans pour autant changer les moteurs de ses sept bus. C'est compatible. Et ça va, il en est sûr, changer la vie des habitants. "Promis, ça ne sent pas la friteuse ou le kebab, promet-il. En fait, ça ne sent rien. L'huile de colza est indolore. Je pense aux piétons et aux cyclistes qui passent derrière un bus, pour eux, ça sera beaucoup plus agréable que de sentir les émanations du gasoil, via le pot d'échappement."

La cuve où l'huile de colza est déposée est directement reliée à une pompe pour permettre de faire le plein. © Radio France - Adrien Bossard

Si tout se passe bien, toute la flotte d'Alto passera au colza d'ici le mois de janvier.