Les bus diesel de Niort remplacés progressivement par des véhicules roulant au gaz naturel

"Je roule au gaz" est inscrit en grosses lettres sur le bus en test depuis ce mardi 25 janvier sur le réseau Tanlib à Niort. Ce bus d'Heuliez Iveco va sillonner l'agglomération jusqu'au 17 février. Le bio GNV (gaz naturel pour véhicules), énergie choisie par la collectivité pour renouveler ses 45 bus diesel standards d'ici 2032, à raison de cinq bus par an. Reste à savoir avec quel type de véhicule la collectivité va s'équiper.

Moins polluant

"L'énorme avantage du bio GNV c'est qu'il ne produit pratiquement plus aucune pollution aux particules. C'est moins 95% de pollution aux particules par rapport aux véhicules diesel. Et la pollution est réduite de 80% sur le CO2", détaille Alain Lecointe, vice-président de Niort agglo en charge de la mobilité. Il consomme également moins que les véhicules à énergie fossile.

Il est en revanche plus cher à l'achat de 10 à 15% par rapport au véhicule diesel. Mais cela reste un coût moindre que l'électrique, 50% plus cher comparé au diesel. Et par rapport à l'électrique, il offre plus d'autonomie. "Les véhicules électriques nécessitent soit un rechargement en cours de journée, soit des rechargements en bout de ligne ce qui impose un certain nombre de contraintes. Ils sont moins simples en exploitation sur des réseaux tels que les nôtres", précise Alain Lecointe. Niort a retenu l'électrique simplement pour les navettes de centre-ville et les bus à gabarit réduit.

L'objectif de Niort agglo est de renouveler cinq bus par an. © Radio France - Noémie Guillotin

L'an dernier le gaz a représenté 50% des immatriculations donc c'est vraiment l'énergie qui a le vent en poupe actuellement

Le biogaz est une énergie produite localement. Il provient de la méthanisation des déchets agricoles. "L'an dernier le gaz a représenté 50% des immatriculations donc c'est vraiment l'énergie qui a le vent en poupe actuellement", fait remarquer Guillaume Fedou, responsable commercial sur la partie ouest pour Iveco Heuliez. Une station de gaz naturel sera construite au dépôt des bus Tanlib à Saint-Liguaire. Mise en service prévue au printemps 2023. Le dépôt de bus de Saint-Liguaire qui va faire l'objet plus globalement d'un réaménagement d'ici 2025.

Le bus actuellement en test présente également quelques nouveautés. Par exemple, les rétroviseurs sont remplacés par des caméras avec des écrans au poste du conducteur. Et pour les usagers, un éclairage indique quand la porte s'ouvre ou se ferme.

Sur ce bus d'Iveco Heuliez, les rétroviseurs sont remplacés par des caméras avec des écrans au poste de conduite du conducteur. © Radio France - Noémie Guillotin