Les bus et les trams à l'arrêt à Marseille après l'agression d'un agent dans le dépôt de St Pierre

Les chauffeurs de bus et de tramway à Marseille ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce samedi matin quelques heures après l’agression d'un contrôleur dans un dépôt. Un agent a reçu un coup de crosse et des coups de pied.

Marseille, France

En tout début de journée ce samedi matin à Marseille, un contrôleur de la RTM a été agressé au dépôt de la Rose par un homme cagoulé. Il a reçu un coup de crosse et des coups de pied. En solidarité, de nombreux conducteurs ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Des bus et des tramways sont donc à l'arrêt. Les trois lignes de tramway et les lignes de bus des dépôts de St Pierre, la Rose, la Capelette et Arenc sont fortement perturbées.