Vous pouvez prendre les transports en commun gratuitement tout ce week-end des 5 et 6 septembre dans la métropole de Tours. Une mesure presque inédite, notamment pour inciter les Tourangeaux à se rendre dans le centre ville pour relancer l'économie après le confinement.

Les bus et les tramways sont gratuits pendant deux jours dans la métropole de Tours

On peut oublier de valider son titre de transport ce week-end des 5 et 6 septembre dans tous les bus et les tramways de la métropole de Tours : les transports en commun sont gratuits pendant deux jours.

La mesure est quasiment inédite. La seule fois où les transports Fil Bleu ont été gratuits, c'était il y a six ans, deux jours en mars 2014 pour lutter contre un pic de pollution. Cette fois-ci, les raisons de cette gratuité sont bien différentes.

Redynamiser le centre-ville de Tours

La première, c'est le confinement. Le centre-ville et les commerces étaient à l'arrêt pendant trois mois. La métropole souhaite donc pousser les habitants à venir dans le centre tourangeau pour redonner un peu d'énergie à l'économie en leur montrant que les règles de sécurité sanitaire sont bien respectées.

La métropole espère ainsi ramener plus de monde dans les transports. Délaissés depuis le mois de mars, ils ont retrouvé un taux de fréquentation de seulement 40% selon Wilfried Schwartz, le président de Tours Métropole Val de Loire.

Participer à l'expérimentation sur la gratuité des transports

La seconde raison qui pousse la métropole à cette opération, c'est sa volonté de ne pas passer à côté de l'expérimentation des transports gratuits car de plus en plus de villes se lancent, notamment au nom de l'écologie. Il y a déjà Dunkerque, Châteauroux et une autre métropole : Montpellier. Les transports y deviennent gratuit tous les week-ends.

Même si Wilfried Schwartz cite beaucoup l'exemple montpelliérain, Tours ne va pas si loin. Le problème, c'est le coût : 50.000 euros pour deux jours de transports gratuits, partagés entre la ville de Tours et la métropole. Pour le président de la métropole, il n'est donc pas question de prolonger l'expérimentation pour le moment.