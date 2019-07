A Nancy, annonce d'une grève dans les bus et trams mardi, le jour de l'arrivée du Tour de France

Nancy, France

Déjà très perturbée le samedi 29 juin par une grève, la circulation du réseau Stan risque d'être une nouvelle fois limitée mardi 9 juillet. Le même jour, la quatrième étape du Tour de France arrive à Nancy. Il sera donc compliqué de se déplacer dans la métropole.

Le nouveau plan de transport comme point de blocage

C'est le syndicat Force Ouvrière qui appelle à la grève pour protester contre le nouveau plan de transport, qui sera mis en place le 26 août prochain dans les vingt communes de la Métropole du Grand Nancy. Cette restructuration du réseau est très critiquée par les trois syndicats de conducteurs. FO ne demande pas le report du plan de transport, contrairement à la CGT qui avait lancé une grève très suivie le samedi 29 juin avec FO et Sud-Solidaires, mais Force Ouvrière regrettent "le manque de concertation entre la direction et le personnel". Selon le syndicat, les conditions de travail se détérioreront avec les nouvelles lignes et "les conducteurs qui connaissent le terrain ne sont pas écoutés".

Les horaires de circulation des différentes lignes seront disponibles à partir de dimanche après-midi sur le site du réseau Stan.