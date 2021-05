Les bus grenoblois à nouveau accessibles par la porte avant !

C'est une information qui peut paraître anodine mais ce n'est pas rien : depuis plus d'un an il n'était plus possible de monter dans un bus grenoblois par la porte avant. Elles sont à nouveau accessibles depuis ce lundi.

"A partir du 3 mai 2021 nos conducteurs de bus vous accueillent à nouveau par la porte avant !". Cette phrase affichée par la société de transports en commun grenobloise Semitag n'a l'air de rien peut-être, mais elle est beaucoup. Depuis le premier confinement et pour cause de règles sanitaires de distanciation, il n'était plus possible de dire "bonjour" au chauffeur, qu'en poussant la voix et en accrochant son regard dans son rétroviseur intérieur. Certes l'achat de titres de transport à bord des bus reste interdit, pour éviter les contacts superflus, et les masques restent de mise mais c'est un peu de convivialité retrouvée non ? Un peu de ce "comme avant" qui, en attendant mieux, peut faire chaud au cœur.