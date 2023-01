Les bus peuvent rouler sur la bande d’arrêt d’urgence à Rennes

Renforcer la régularité des bus

Dès ce mardi, la Bande d’Arrêt d’Urgence de la RN137 (Nantes-Rennes), entre l’échangeur de Chartres-de-Bretagne et la porte d’Alma, est ouverte aux transports en commun. Ce dispositif doit permettre aux bus et autocars des lignes régulières de la STAR et de BreihzGo d'y circuler en cas de bouchon. Cela contribuera à renforcer leur régularité, ainsi qu’à réduire leur temps de parcours. Pour les automobilistes, en revanche, il n’y a pas de changement, le nombre de voies reste le même.

La BAU peut être empruntée par les bus sur les 4 derniers kilomètres de la Nantes-Rennes - Dir Ouest

Ces aménagements de la BAU n’en font pas pour autant une voie de bus classique, puisqu’elle conserve avant tout sa fonctionnalité d’urgence. Ce qui veut dire qu’en cas de nécessité, un véhicule en détresse peut s’y arrêter et qu’il est interdit de circuler sur cette voie sans autorisation (y compris motos et taxis).

Prochainement les autres pénétrantes

Les travaux commencés en septembre 2021 pour élargir cette voie tout à droite s’inscrivent dans un plan plus global de 25 millions d’euros, qui comprend aussi, d’ici 2025, des aménagements de BAU sur d’autres routes pénétrantes, comme la RN24 (Lorient), la RD137 (Saint-Malo) et l’A84 (Autoroute de Normandie), ainsi que des parties de la rocade de Rennes, dans les secteurs de Bréquigny et Pont-Lagot.