Les bus roulent gratuitement ce dimanche dans l'agglomération de Périgueux

Pas besoin d'acheter de ticket ce dimanche 19 décembre pour prendre le bus dans l'agglomération de Périgueux. Les bus des lignes A, B, C et D circulent gratuitement de 10h à 18h30 entre les communes de Marsac, Coulounieix-Chamiers, Trélissac, Boulazac et le centre-ville de Périgueux annonce Péribus dans un communiqué.

Si vous venez hors-agglo, il est possible de laisser sa voiture dans un des parkings-relais pour ensuite prendre le bus. Il en existe à Marsac, Mériller, Aquacap, les Romains et Lesparat.