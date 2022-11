Les bus sont gratuits jusqu'au 7 janvier à Saint-Avold, un "coup de pouce" pour les usagers

C'est un peu un cadeau de Noël avant l'heure pour les habitants de Saint-Avold et des environs. À partir du jeudi 1er décembre, la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie rend gratuits tous les bus qu'elle gère, et ce jusqu'au 7 janvier. Les onze lignes TransAvold (bus verts) sont concernées, mais aussi les transports à la demande Trans'Allo. Actuellement, le ticket à l'unité dans les transports de la communauté d'agglomération est vendu à un euro.

ⓘ Publicité

"Au vu de la situation catastrophique actuellement pour les moyens des ménages, on a voulu donner un coup de pouce à nos concitoyens", explique Salvatore Coscarella, le président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie. "Non seulement la situation est très difficile mais en plus, on approche des fêtes de fin d'année. On veut que les gens puissent se faire plaisir."

Avantager les commerçants

La mesure sera appliquée pendant cinq semaines. "J'ai voulu intégrer la première semaine des soldes du début de l'année prochaine", continue le président. "Il faut aussi que ce soit profitable à nos commerçants, que les gens viennent plus facilement dans le centre-ville." Salvatore Coscarella y voit aussi "un moyen comme un autre de mettre le pied à l'étrier et de changer nos habitudes, au lieu de prendre notre voiture on réfléchira peut-être un peu plus pour prendre un bus".