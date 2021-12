Une partie des bus Vitalis à l'arrêt ce mercredi matin dans Poitiers

Ce mercredi matin à Poitiers plusieurs lignes des bus Vitalis ne fonctionnent pas suite à la tentative d'agression dont a été victime un chauffeur de la compagnie hier mardi. Il a été menacé par un individu porteur d'un couteau.

En ce début de journée les ligne Une, Deux et Trois sont à l'arrêt , ainsi que toutes celles de 10 à17.

Aucun préavis de grève n'a été déposé. Il s'agit donc d'un mouvement spontané des conducteurs qui protestent ainsi contre la septième agression ou tentative d'agression depuis le début de l'année.

En revanche les transports scolaires circulent tout à fait normalement

Un chauffeur menacé d'un couteau

L'agression s'est produite hier mardi. Deux individus sont montés dans le bus de la ligne 2 à l'arrêt qui dessert le géant casino. L'un des deux ne porte pas de masque. Le conducteur le lui fait remarquer. Quelques instants après l'un des deux hommes se place à coté du chauffeur selon le témoignage qu'il a donné à la représentante du CHSCT, le passager récalcitrant lui a montré un couteau. Lorsque le bus arrive aux Courronneries le chauffeur ouvre toutes les portes et c'est à ce moment là que l'agresseur tente de glisser sa main armé du couteau entre le pare-brise et le plexiglass de protection. Le chauffeur se débat et finalement l'agresseur prend la fuite. Il aurait été identifié par plusieurs passagers. C'est la 7è agression ou tentative d'agression depuis le début de l'année.