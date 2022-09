Le train du futur se dessine au Mans

A quoi ressemblera le train du futur ? Pendant quatre ans, le centre d’ingénierie du matériel de la SNCF, dont les locaux sont situés près de la gare Mans, a été chargé de plancher sur les nouvelles cabines des conducteurs. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre d’un programme lancé par plusieurs compagnies ferroviaires européennes dans l'idée de moderniser leurs rames et de rendre le transport en train plus attractif. Les résultats de ces différentes consultations viennent d’être rendus publics. Ils ont été présentés lors du salon professionnel « X-Mobility » au stade Marie Marvingt du Mans les 28 et 29 septembre 2022.

Relooker les cabines actuelles

Trois projets ont ainsi été dessinés par les spécialistes sarthois. Le premier est assez classique. Il prévoit une cabine deux fois plus petite que celle d'aujourd'hui. Cinq mètre carrés, environ, redessinés comme un espace de bureau pour permettre au conducteur d'être assis lorsque la circulation est automatique, c'est à dire dans environ 80% du temps et debout lorsque des manœuvres sont nécessaires. « Un cocon », résume Robert Dumortier, le chef de projet.

Des cabines au centre du train, le conducteur devant des écrans

La deuxième proposition est le plus futuriste. Elle met en avant une cabine pouvant être installée n'importe où dans le train puisque le conducteur ne travaillerait plus en regardant la voie à travers une vitre mais devant des écrans retransmettant les images filmées en direct par des caméras. « Une cabine très digitale, dans l’esprit gamer », indique Robert Dumortier. Le chef de projet, au sein du centre d'ingénierie du matériel de la SNCF, avance prudemment : « cette proposition est la moins mature technologiquement, il y a encore des freins à lever ». Même si cette solution permettrait « d’augmenter la capacité d’accueil des voyageurs », le spécialiste sarthois se demande « si un conducteur de train peut réellement rester concentré pendant des heures devant des écrans ».

Des cabines sur le toit

Le troisième projet, lui, ressemble plus à ce qu'on voit sur les bateaux. Dans les trains à étage, la cabine pourrait être installée en hauteur, là aussi au milieu de la rame, mais avec vue directe et « panoramique » sur les rails. L’avantage de cette solution, comme la précédente est qu’elle permet de « libérer de l’espace pour les voyageurs ». Cette proposition comprend « un peu de digital mais moins que dans la précédente », précise Robert Dumortier, le chef de projet.

L'un des trois projets prévoit d'installer la cabine de conduite sur le toit du train. - SNCF Voyageurs

Rendre le métier de conducteur de train plus attractif

Au final, la cabine de demain ressemblera certainement à un peu de ces trois projets. L'idée générale est de gagner de la place pour accueillir plus de voyageurs, de suivre l'évolution technologique et de rendre le métier de conducteur de train plus attractif car ce secteur, lui aussi, est en tension. Les nouvelles cabines ne sont pas attendues avant dix ou quinze ans, au mieux.