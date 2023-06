Les cars liO gratuits y compris sur les lignes régulières pour tous les scolaires d'Occitanie à la rentrée

Depuis de ce lundi 12 juin, les familles des élèves scolarisés de la maternelle au lycée sont invitées à inscrire leurs enfants au service de transport scolaire régional liO pour l’année 2023-2024. En Occitanie, ce service est gratuit pour l’ensemble des élèves.

ⓘ Publicité

Parmi les nouveautés cette année, les élèves abonnés au transport scolaire auront également la possibilité d’utiliser gratuitement l’ensemble des lignes commerciales du réseau de cars liO. "Cette année encore, la Région s’engage pour faciliter les déplacements du quotidien et soutenir le pouvoir d’achat. La gratuité du transport scolaire, c’est la rentrée plus simple et moins chère pour des milliers de jeunes en Occitanie. C’est une réponse concrète à la hausse du coût de la vie (...) Cette année, nous allons même plus loin puisque l’ensemble des élèves transportés dans le cadre scolaire pourront également utiliser gratuitement nos cars liO pour leurs sorties, leurs loisirs ou tout simplement pour leurs déplacements de tous les jours", explique la présidente de Région, Carole Delga.

À compter de la rentrée scolaire 2023, tous les élèves abonnés au transport scolaire régional pourront également emprunter gratuitement les lignes de car commerciales du réseau liO, de manière illimitée et cela même durant les week-ends ou les vacances scolaires sur simple présentation de leur abonnement scolaire. A travers cette nouvelle offre, la Région souhaite encourager les jeunes à utiliser les transports en commun dans la perspective d’accompagner les changements d’habitude en matière de mobilité.

Cette année, les cars scolaires liO transportent chaque jour plus de 170.000 élèves. Pour les familles, la gratuité du transport scolaire représente une économie comprise entre 48 et 315 euros par élève et par an (selon la tarification appliquée, dans le département de résidence, avant le transfert de compétence à la Région en 2018).

Toutes les infos .