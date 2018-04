Auxerre, France

Après des débuts compliqués, certaines sociétés, comme Mégabus, ayant fait faillite, leur bilan est-il positif?

L'avenir semble se dégager, même si les trois sociétés qui se partagent le gâteau hexagonale, les françaises Ouibus et Isilines et l'allemande Flixbus perdent de l'argent en France. 45 millions d'euros en 2016 pour Ouibus, la filiale de la SNCF. Mais elles gardent espoir vu la progression de leur chiffre d'affaire: + de 6 millions de voyageurs sont montés dans les bus Macron en 2016 en France. Un million de plus en 2017. On évoque 15 à 25 millions de passagers en 2030. Les usagers du bus à bas coût sont de plus en plus nombreux, notamment sur la Ligne Flixbus Dijon-Paris, la seule à s'arrêter à Auxerre. "On a des taux de remplissage qui varient entre 50 et 60% certifie Yvan Lefranc-Morin, l'heureux directeur général de Flixbus France. On a connu sur l'ensemble du territoire français une croissance de l'ordre de 60% entre 2016 et 2017. Et pour la région (Bourgogne Franche Comté), on est dans les mêmes offres d'idées. On continue donc de croitre très vite."

Aujourd'hui, plus de 270 villes françaises sont desservies par les bus Macron en France. Dans l'Yonne, il n'y a qu'Auxerre.

Pourquoi ces bus à bas coût sont de plus en plus fréquentés?

Grâce au prix surtout. Selon l'Arafer, l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, 7 passagers sur 10 montent dans un bus Macron pour son tarif très intéressant. Dès 4 euros 90 pour un Auxerre-Paris en bus. Contre 30 euros sans réduction en train. 12% les prennent pour leurs horaires et 5% pour le confort de ces bus: avec wifi, prises électriques, prise USB et bientôt des programmes de divertissement avec des films à la demande. Le petit bémol, c'est le temps de trajet. Parfois, il ne faut pas être pressé... Entre Auxerre et Paris, Flixbus annonce 2H10 de route. Mais c'est sans compter sur d'éventuels embouteillages quand Auxerre-Paris en 1H45 en train.

Ya-t-il un client type des "bus Macron"?

Le profil évolue. Au départ, surtout des jeunes. Ils sont encore 44% de moins de 40 ans. mais cela change. "Ils ont été très vite rejoints par une clientèle de séniors selon Yvan Lefranc-Morin. Ce sont des gens qui ont des problématiques de budget, qui ont plus du temps. On a aussi beaucoup de familles, notamment lors des vacances scolaires. Et on constate sur certaines lignes, notamment sur la ligne Auxerre-Paris, on a une clientèle de professionnels qui apparait." La moitié des usagers prennent ces bus pour des trajets de moins de 250 kms. Et 55% de ces clients achètent leur billet moins d'une semaine avant leur voyage et 98% sur internet.

Lors du vote de cette loi, en 2015, Emmanuel Macron promettait la création de 22 000 emplois grâce à ces bus. Paris tenu ou pas?

On en est très loin. Trois ans après, l'Arafer évoque plus de 2 000 emplois, majoritairement des chauffeurs de bus. Mais ils existent, ces emplois, notamment dans l'Yonne où la société d'Autocar Transarc, qui travaille avec Flixbus, en mettant ses cars et des chauffeurs à disposition pour exploiter ces lignes, nous a confirmés avoir créé des emplois, notamment de chauffeurs, mais sans en dire plus. Une société icaunaise qui récupère plus de la moitié du prix payé par le client.