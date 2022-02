Les carburants à prix coûtant ce week-end à Saint-Laurent-de-Cerdans

Alors que les prix de l'essence et du gasoil, déjà très élevés, devraient encore augmenter dans les jours à venir à cause de l'invasion russe en Ukraine, la commune de Saint-Laurent-de-Cerdans compte bien faire baisser la facture des automobilistes pendant les deux prochains jours. La station service du village, gérée par une régie municipale, va en effet proposer les carburants à prix coûtant ce week-end des 26 et 27 février.

"Nous nous sommes inspirés d'une initiative prise par le village de Mouthoumet dans l'Aude" explique le maire Louis Caseilles. "Là-bas aussi la station-service est municipale, et leur opération prix coûtant a été un vrai succès ! On veut donner un coup de pouce au pouvoir d'achat tout simplement". Le tarifs des carburants devrait donc baisser de quelques centimes. "Aujourd'hui nous vendons le sans plomb 95 à 1 euros 84, le prix coûtant le fera descendre à environ 1 euros 77 : la baisse sera sensible". Le maire assure également que cette baisse de prix ne pèsera ni sur les finances de la communes ni sur celles de la régie municipale.

La date de cette opération carburants à prix coûtant ne doit rien hasard. Elle coïncide avec le retour de la fête de l'ours dont l'édition 2021 avait été annulée à cause de l'épidémie de Covid. "L'ours sortira de sa tanière et on ajoutera à l'esprit culturel un coup de pouce économique. Mais on risque d'avoir les cuves vides lundi matin ! "