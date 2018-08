Que vous soyez en vacances ou encore au travail, c'est pour beaucoup d'entre vous un passage obligé, même l'été : la station-service. Et la facture a tendance à s'alourdir encore un peu plus, cet été.

Marseille, France

Par rapport à l'année dernière et à la même époque, les prix à la pompe sont nettement plus élevés. L'essence est très chère, toujours plus chère. Et ça a certainement des répercussions sur votre porte-monnaie, que vous partiez en vacances ou que vous restiez dans la région pour travailler.

+ 24 centimes en un an sur le diesel

Le gazole est aujourd'hui proposé en moyenne en France à environ 1,44 euro le litre, quant au sans-plomb 95, il est en moyenne à 1,54 euro le litre. C'est beaucoup plus qu'au début de l'été.

Mais par rapport à l'an dernier, les chiffres donnent encore plus le vertige : 19 centimes de plus pour le sans-plomb 95, 20 centimes pour le sans-plomb 98, et même 24 centimes pour le gazole !

"On paye trop. Même dans les grandes surfaces, c'est très cher. On nous prend pour des c... !" (Denis roule au diesel)

En cause notamment, la croissance mondiale en hausse, une demande de plus en plus forte... mais aussi les taxes à la pompe, en France

"L'essence est trop chère. J'ai équipé toute la famille, nos trois voitures, avec des boîtiers pour éthanol : 69 centimes l'éthanol, y'a pas photo !" (Jean-Michel, bientôt retraité, à Marseille)