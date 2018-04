Des le premier jour de grève à la Sncf ce mardi, les voyageurs privés de train se sont rabattus vers d'autres mode de transports. Notamment les cars privés comme Isilines, Flixbus, et Ouibus. Toutes ces compagnies ont renforcé leurs moyens.

PACA, France

Jacqueline est une habituée du train, notamment en Aix-en-Provence et Nice. A 90 ans, cette dame a pour la première fois du faire le voyage dans un car privé. Ce mardi aprés midi, premier jour de la grève des cheminots, elle découvert les bus verts et bleus de Flixbus. "Ca me stresse un peu, confie-t-elle avant de monter à bord. C'est une première pour moi".

Deux à trois plus de cars

En prévision de la grève à la SNCF, ces compagnies privées ont monté en puissance leur dispositif habituel. Isilines double voire triple encore ce mercredi son offre, en mettant deux ou trois autocars au lieu d'un au départ de certains trajets. "On a rajouté pour toute la France une cinquantaine de bus, explique pour sa part Yves Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus. Ils sont venus prêter main forte aux 250 véhicules qui tournent habituellement sur notre réseau".

Nous avons autant de monde qu'un 15 août - Yves Lefranc-Morin, directeur général de Flixbus

Ces voyageurs venus du rail découvrent souvent ce mode de transport alternatif. "C'est intéressant, reconnait Jean. Déjà pour le prix. Pour le confort aussi. Et puis, ils ne sont pas en grève eux". Ce mardi, la plupart de ces cars étaient complets. Isilines, filiale du groupe Transdev, affirme avoir vu ses réservations tripler. « C'est comparable à un 15 août » dit le directeur général de Flixbus.