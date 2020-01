Les cars scolaires désormais interdits sur le pont d'Andance / Andancette

Le pont entre Andance et Andancette dans le Nord Drôme Ardèche est interdit aux véhicules de plus de 7,5 tonnes. Les cars scolaires, qui avaient une dérogation, y sont désormais interdits.

Drôme, France

Le pont, l'un des plus vieux de France, a un temps été interdit aux véhicules de plus de 16 tonnes, puis la limitation est descendue aux plus de 7,5 tonnes, il y a plusieurs années déjà. Les transports en commun avaient conservé une dérogation pour passer dessus. Mais les élus locaux ont alerté la Région qui gère les cars scolaires, notamment à l'occasion des derniers travaux de rénovation sur le pont.

Frédéric Chenevier, le maire d'Andancette, avait même menacé de prendre un arrêté pour y interdire les cars scolaires : "depuis le pont de Gênes, depuis le drame de Mirepoix-sur-Tarn (ndlr : l'effondrement d'un pont y a fait deux morts mi-novembre), j'avais vraiment peur qu'il arrive un malheur sur notre pont."

Environ 250 élèves concernés

La Région vient donc d'interdire les cars scolaires sur le pont entre Andance et Andancette.

Environ 250 collégiens et lycéens drômois, ardéchois et isérois doivent donc faire un détour, via Sarras au Sud ou Serrières au Nord : 20 minutes de détour pour les plus impactés. Paul Vidal, conseiller régional délégué aux transports scolaires : "il vaut mieux faire 20 minutes de trajet supplémentaire que de prendre un risque. Pour la Région, dérouter les cars, c'est un surcoût de 5 000 euros par mois, mais là aussi, ce n'est pas la question. Le zéro risque s'impose."

Une réunion doit avoir lieu vendredi pour faire un point. La Région pourrait envisager de refaire passer des cars scolaires sur le pont s'il y a de nouvelles expertises sur le tonnage, s'il y a un alternat pour limiter le nombre de véhicules engagés au même moment ou d'autres solutions.

Les maires d'Andance et Andancette réclament eux la construction d'un nouveau pont.

Les fiches horaires des cars déroutés sont à retrouver sur le site internet de la région Auvergne Rhône-Alpes.