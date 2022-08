Les cars scolaires devraient circuler normalement en Vaucluse à la rentrée, malgré le manque de chauffeurs

Votre enfant aura-t-il un car pour le conduire à l'école, cette année ? À une semaine de la rentrée scolaire, la question se pose, à cause d'une pénurie réelle de chauffeurs.

Dans le Vaucluse, 60 postes de conducteurs ne sont toujours pas pourvus. Cette situation fait du département l'un des plus impactés de Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec les Bouches-du-Rhône. Mais la Fédération régionale de transporteurs de voyageurs se veut rassurante. "La Région, qui gère les transports scolaires, demande aux sociétés de s'organiser, pour que tous les élèves soient acheminés jusqu'à leur établissement, explique le président de la Fédération "Grand Sud" Jean-Paul Lieutaud. Le manque de chauffeurs ne va donc pas se traduire par des loupés de services. Mais il faudra dégarnir certaines lignes régulières, aux horaires des écoles, pour mettre des conducteurs sur les trajets scolaires. Le matin et le soir, il y aura moins de bus sur certaines liaisons."

Quelques heures de travail par jour

Cette pénurie ne date pas d'hier, toujours selon la fédération. Cela fait plusieurs années que le métier n'attire plus. Le secteur propose essentiellement des temps partiels (quelques heures par jour, le matin et le soir), donc les salaires sont très bas. Pendant le confinement, les transports étaient à l'arrêt, et de nombreux salariés se sont détournés du métier. Ils n'y sont pas revenus.

Pour attirer de nouveaux volontaires, la Fédération des transporteurs de voyageurs et la Région proposent des formations de deux mois, entièrement financées. Mais sans grand succès. Les candidats ne se bousculent pas. Les professionnels veulent donc élargir le panel de profils recherchés. Ils s'adressent aujourd'hui aux jeunes, aux retraités, aux parents qui n'ont que quelques heures disponibles par jour, ou aux sportifs de haut niveau qui veulent compléter leurs activités.

Le ministre du Travail Olivier Dussopt, lui, plaide pour des formations rapides, à destination de demandeurs d'emplois spécialement ciblés.