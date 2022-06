Les cars scolaires manquent de chauffeurs pour la rentrée

La rentrée scolaire de septembre s'annonce chaotique. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) estime qu'en Auvergne (ancienne région), _"il va manquer 200 à 300 chauffeurs"_ pour assurer les trajets quotidien des élèves auvergnats.

Sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), ce nombre grimpe à 1000 chauffeurs. Pour Michel Seyt, chauffeur de bus dans le Cantal et co-président de Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, ce manque de personnel pourrait priver de rentrée _"entre 30 à 40 000 élèves_".

Des recrutements difficiles

La FNTV estime que les conditions de travail actuelles dans le secteur, ne permettent pas de recruter facilement de nouveaux chauffeurs. Michel Seyt évoque par exemple "des temps partiels qui ne permettent pas d'avoir un autre travail à côté", ou encore des "emplois du temps fractionnés, avec des trajets très tôt et d'autres très tard, avec une grande pause au milieu de la journée".

Des éléments qui se sont accumulé après une période de crise sanitaire qui a mis à mal le secteur et les chauffeurs.

Pour le chauffeur cantalien, il faut aussi revoir le recrutement des jeunes chauffeurs . Il explique : "même si l'Etat a enfin redescendu l'âge pour accéder à la profession à 18 ans (au lieu de 21 ans), le temps de formation est très long".

Pour faire face à la prochaine rentrée scolaire qui s'annonce compliquée, la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs propose par exemple à la région, d'étaler "les heures de rentrée selon les classes et les établissements, pour mieux répartir le travail des chauffeurs". Et au niveau national, et à long terme, la FNTV propose de "retravailler les marchés publics et les contrats".