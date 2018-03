Les contrôleurs techniques croulent sous les demandes de rendez-vous. A partir du 20 mai, le contrôle technique va devenir plus sévère et plus cher, alors c'est la panique chez les automobilistes, qui sont très nombreux à vouloir prendre les devant.

Saint-Étienne, France

Les centres de contrôle technique sont pris d'assaut par les automobilistes avant l'entrée en vigueur de la réforme : à partir du 20 mai, ce ne seront plus 123 mais 132 points qui seront contrôlés sur les voitures. Le nombre de défaillances possibles explose : 606, contre environ 400 actuellement. Un contrôle technique plus détaillé, donc plus long à exécuter et par conséquent, plus cher.

Une réforme qui fait peur aux automobilistes

Chez Autosur à La Terrasse à Saint-Etienne, les rendez-vous s'enchaînent, jusqu'à 30 par jour. Pris de panique, beaucoup d'automobilistes veulent assurer un contrôle technique avant le 20 mai. Sloanne vient d'apporter sa voiture, fin mars 2018 ... alors que son contrôle était prévu pour janvier 2019 ! "Les contres-visites, il y en aura deux fois plus, la voiture, elle pourra être immobilisée ..." En effet en cas de constat d'une défaillance critique, la voiture doit être immobilisée à partir de minuit, le jour de son contrôle.

L'attente plus longue avant d'avoir un rendez-vous

Entre deux coups de téléphones, Béatrice, la gérante se veut rassurante : "On a affiché les nouveaux points, et on a des petits dépliants qui explique tout sur ces nouvelles réglementations !" Côté contrôle, c'est Cyril qui prend le relais : il doit assurer quinze contrôles par jour, pendant que son collège est en formation pour se mettre à niveau vis-à-vis des nouvelles normes : "C'est surtout tous les termes, qui vont être complètement changés, et tous les défauts qui vont être modifiés au niveau de leur famille." explique le contrôleur technique. Mais lui et Béatrice veulent être très clairs : pour ceux qui entretiennent déjà régulièrement leur voiture, il n'y a pas de raison de paniquer.

Malgré tout, le centre de contrôle technique est surbooké. Alors qu'en temps normal, les automobilistes peuvent prendre rendez-vous en début de semaine pour le jeudi ou le vendredi, ils doivent en ce moment s'attendre à un délai d'une, voire presque deux semaines.