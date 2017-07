Les chantiers d'été à Cherbourg-en-Cotentin

Cet été, profitant de la baisse de la circulation, Cherbourg-en-Cotentin et le Département de la Manche engagent des travaux sur plusieurs axes importants de la collectivité. Le point sur les principaux chantiers à venir en juillet et août.

Rue Lansonneur - La Glacerie

Réfection d’enrobés entre le 3 et le 7 juillet, de 7h30 à 18h, sur la partie située entre l’avenue de Paris et la rue Languedoc. En conséquence, la rue Lansonneur sera barrée le temps des opérations, les accès à la rue des Eaux minérales et au chemin des Loges seront limités aux riverains, des déviations seront installées par la rue Languedoc, sauf le jour de mise en place de l’enrobé au niveau de l’intersection Languedoc/Lansonneur, et le centre-ville de Cherbourg-en-Cotentin et le stationnement sera interdit dans la zone de chantier.

Rue de la Crespinière - Cherbourg-Octeville

Du 3 au 18 juillet, il y aura des travaux d’aménagement de voirie avec la création d’une piste cyclable rue de la Crespinière. En conséquence, la rue sera barrée pendant la durée des travaux, entre l’entrée de la résidence des Fourches et la salle de sport. Une déviation sera mise en place par la rue de la Foëdre et la rue des Vindits. Le stationnement sera interdit à l’endroit des travaux et réservé aux véhicules de l’entreprise Colas. Enfin, le ramassage des ordures sera assuré pendant toute la durée des travaux.

Suite à ces travaux, la rue sera mise définitivement en sens unique, de la rue de la Foëdre au rond-point des Fourches. Un sens interdit sera installé au rond-point des Fourches.

Rue du Maupas - Cherbourg-Octeville

La collectivité entreprend la réfection des enrobés de voirie rue du Maupas, du 3 juillet au 4 août. En conséquence, la rue du Maupas sera barrée, sauf entre le rond-point Thémis et l’EHPAD La demeure du Maupas, pour permettre l’accès aux commerces, à la place Demy, à la rue Lebrun et à l’EHPAD. Le stationnement sera interdit dans la rue du Maupas.

Les riverains pourront accéder à leur domicile, temporairement, en dehors des heures de chantier, soitaprès 17h et avant 8h. Les rues Lude, Colin, Lebrun et l’impasse Simon seront en double sens et la vitesse y sera limitée à 30 km/h. Enfin, les lignes de bus seront déviées pendant les travaux.

Quai de l’Entrepôt - Cherbourg-Octeville

Des travaux de mise en place de résine « imitation pavés », auront lieu quai de l’Entrepôt entre le 10 et le 28 juillet. Ils se situeront entre la place Jacques Hébert et la passerelle, et seront réalisés en plusieurs phases, afin de maintenir la circulation des voitures.

En conséquence, le quai de l’Entrepôt sera interdit aux véhicules de plus de 3,5 t. Un couloir d’accès pour les véhicules de plus de 3,5 t, dont les cars Manéo, sera tracé sur le parking du Centre des Marées. Un feu provisoire sera mis en place sur le Quai Alexandre III pour sécuriser la sortie des véhicules. Enfin, le stationnement sera interdit sur le quai, en face de l’hôtel Mercure.

Boulevard Mendès-France - Cherbourg-Octeville

Des travaux de réfection des enrobés de chaussée auront lieu entre le 17 et le 21 juillet sur le Boulevard Mendès-France.

En conséquence, les voies de droite dans le sens Cherbourg-Équeurdreville seront barrées le temps des travaux. L’accès aux bus sera maintenu vers le boulevard Schuman, sauf la nuit du 20 au 21 juillet à partir de 20h30. Les sens interdits des rues Psichari et Orange seront masqués, afin de permettre aux riverains de circuler dans les deux sens.

Rue Joliot Curie - Cherbourg-Octeville

Des travaux de réfection des enrobés de voirie auront lieu rue Joliot Curie entre le 24 et le 28 juillet. En conséquence, la rue Joliot Curie sera barrée à l’endroit des travaux, le temps des opérations. Le stationnement y sera interdit. L’accès des riverains sera possible en dehors des horaires de chantiers. La rue Jacques Prévert sera mise en double sens pour permettre l’accès des riverains. Enfin, des itinéraires de déviation seront mis en place.

Rue Jack Meslin - Cherbourg-Octeville

La collectivité entreprend la réfection des enrobés de voirie rue Jack Meslin entre le 24 et le 28 juillet. En conséquence, la rue sera barrée à l’endroit des travaux, le temps des opérations. L’accès des riverains sera possible en dehors des horaires de chantiers, soit de 17h30 à 7h30, sauf le jour des enrobés où le chantier commencera à 6h30. Le quartier du Blanc ruisseau sera accessible via la rue Emile Combes, sauf le jour des enrobés (jeudi ou vendredi). L’accès à la piscine se fera par la place des Justes. Enfin, le stationnement sera interdit à l’endroit des travaux.

Rue de la Chasse aux Loups - Tourlaville

Des travaux de réalisation d’un giratoire auront lieu rue de la Chasse aux Loups du 7 au 25 août, devant l’entrée du lycée Sauxmarais, avec anneau central franchissable, réalisés par l’entreprise Colas. La rue de la Chasse aux Loups sera barrée le temps de travaux, une déviation sera mise en place par la rue des Entreprises.