Alsace, France

Plusieurs chantiers perturbent la circulation cet été sur les autoroutes alsaciennes. Circulation sur une voie, déviations, itinéraires de délestage.... Il est conseillé de lever le pied à leur approche.

Du 9 au 21 juillet, travaux et fermetures sur l'A340

Des travaux sur chaussée affectent la circulation sur l'A340 dans le secteur de Brumath du 9 au 14 juillet, entre la sortie vers Pfaffenhoffen/Wahlenheim et le diffuseur A4/A340. La circulation s'effectue sur une seule voie, dans les deux sens. Plusieurs bretelles sont fermées. Des déviations sont mises en place.

Du 16 au 21 juillet, l’A340 sera complètement fermée à la circulation dans le sens Haguenau-Brumath entre 20h et 7h. Les travaux s’effectueront à hauteur du diffuseur A4/A340. Une déviation est mise en place.

Des bouchons sur l'A35 à hauteur de Sélestat

Le chantier de régénération de chaussée se poursuit sur l'A35, à hauteur des échangeurs de Châtenois et de Maison-Rouge... et est entré dans une phase compliquée, ponctuée par des ralentissements et des embouteillages, notamment le vendredi en fin d'après-midi et en début de soirée dans le sens nord-sud, et le dimanche soir dans le sens sud-nord.

Les travaux sont réalisés de jour, avec une circulation à trois voies sur la chaussée opposée. Des bretelles sont fermées jour et nuit. Des itinéraires de délestage sont fortement conseillés.

Autour de Strasbourg

Les travaux de modification de l’échangeur de Geispolsheim et le ripage de la chaussée sud de l’A35 se poursuivent. Jusqu'au 6 août, la circulation est complètement fermée dans les deux sens entre la RD84 et le giratoire nord. À partir du 20 juillet, une réduction de voie sera opérée sur l'A35. Une déviation via Entzheim est mise en place.

Sur l'A35/A351, les sorties d’autoroute restent fermées à Porte blanche jusqu'au 31 août. Voilà déjà plusieurs mois que le chantier du tram perturbe fortement la circulation dans le secteur.

Mulhouse : perturbations sur l'A36, la RN66 et la RD68

Les travaux continuent pour la mise à 2x3 voies de l'A36 à hauteur de Mulhouse. Ils perturbent la circulation entre l’échangeur "Mulhouse Les Coteaux" et l’échangeur "Mulhouse Dornach - Lutterbach". Les voies de circulation sont réduites dans les deux sens.

Pendant les travaux, la bretelle Coteaux vers l'Allemagne est fermée, de même que les bretelles RD20 vers l'Allemagne et vers Belfort, et la bretelle Belfort vers la RD20. Des déviations sont mises en place. La circulation s'en trouve perturbée également sur la RN66 et la RD68.