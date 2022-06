Les chauffeurs routiers appelés à la grève ce lundi pour de meilleurs salaires

Des routiers grévistes partout en France ce lundi. L'ensemble des syndicats du transport routier appellent à la grève ce lundi et au blocage des zones industrielles pour réclamer des hausses de salaire. La plupart des salariés du secteur sont payés au Smic, et faute d'attractivité, il manque de la main d'oeuvre.

On était indispensable pendant le Covid et on a été oublié

"On était indispensable à la continuité de la vie de la nation pendant la Covid et on s'aperçoit que l'ensemble des salariés a été oublié", explique Patrice Clos, secrétaire général de la branche transport de FO. Les syndicats réclament la réouverture de négociations annuelles obligatoires (NAO) dans l'ensemble des secteurs de la convention collective nationale des transports routiers.

Pour les routiers grévistes, l'objectif n'est pas de bloquer les routes et de pénaliser les automobilistes mais les syndicats préviennent : s'ils ne sont pas entendus ce lundi, ils pourraient durcir le mouvement à la rentrée de septembre.