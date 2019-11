Les chefs d'entreprises volent au secours de l'aéroport d'Avignon

Les petites et moyennes entreprises de Vaucluse tiennent à l'aéroport d'Avignon et croient en son avenir. Avec 52.000 mouvements par an, 57 entreprises et 400 emplois sur site, elles le rappellent haut et fort alors que les riverains dénoncent "l'inutilité et le coût de la structure."

L'aéroport d'Avignon doit-il se développer et dans quelles directions ? La question se pose publiquement depuis que son propriétaire, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a décidé d'y injecter plus de 14 millions d'euros pour moderniser les installations et développer l'activité commerciale notamment. Un cap que dénonce l'UNADRAC, une association de riverains de l'aéroport, pour qui "l'aéroport est inutile, coûteux et sources de nombreuses nuisances et pollutions."

"C'est un outil indispensable au territoire" (Bernard Vergier président de la CPME 84)

À son tour, le monde économique vauclusien entre en piste pour défendre "un outil indispensable aux entreprises et au développement du bassin de vie", selon Bernard Vergier le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Vaucluse. Il rappelle que la plate forme aéroportuaire pèse aujourd'hui "52.000 mouvements par an, 57 entreprises sur site, 400 emplois directs, 30.000 passagers et un chiffre d'affaires de 2.2 millions d'euros en 2019."

L'aéroport a de nombreuses cartes à jouer, confirme Hubert Béranger, du pôle de compétititivité Safe Cluster, spécialisé dans l'aéronautique et la sécurité : le développement de l'aviation d'affaire, l'expérimentation des drones de demain ou celle des futurs véhicules volants urbains.

Le dossier s'invitera aux élections municipales

La CPME 84 entend mettre le dossier en lumière lors des prochaines élections municipales. Les différents candidats aux municipales seront interrogés sur leurs intentions et leurs projets d'avenir pour l'aéroport d'Avignon.

La CPME de Vaucluse défend l'aéroport d'Avignon : le reportage de Daniel Morin

Hubert Béranger de Safe Cluster : "l'aéroport a une carte à jouer en matière de nouveaux moyens de transports urbains volants."