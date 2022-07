Les cheminots de la gare SNCF de Sète en grève illimitée tout l'été

"Depuis plusieurs mois, les conditions de vie et de travail des cheminots en gare de Sète n'ont de cesse de se dégrader", écrit le syndicat CGT dans son communiqué. "La principale cause : le manque de personnel et l'augmentation constante de personnels précaires", poursuit-il. Pour ces raisons, à l'appel de la section CGT de la SNCF à Sète, une grève illimitée et perlée tous les week-ends de l'été a été décidée depuis le 25 juin. Vous pourriez donc devoir faire face à des perturbations si vous avez prévu de prendre le train à Sète ou d'y passer lors de votre voyage.

"Il y a une vraie colère sur la couverture des postes qui, d'une part, dégrade les conditions de travail des cheminots et, d'autre part, dégrade le service public rendu aux usagers", explique Arnaud Jean, le secrétaire général de la CGT à la gare de Sète. "On demande l'emploi de personnel, à Sète, au statut de cheminot", continue-t-il. "Ce qui veut dire l'embauche des intérimaires et des CDD mais aussi la revalorisation de la prime de travail de 20%", précise Arnaud Jean.

La direction sur une position "dogmatique" selon la CGT

"C'est dans les mains de la direction de l'établissement qui a tous les leviers pour le faire. Sauf qu'elle est dans une position dogmatique et ne veut pas augmenter le salaire des cheminots. On l'a rencontré déjà à deux reprises. Le conflit pourrait s'arrêter très vite sauf que ce n'est pas la volonté de la direction", termine Arnaud Jean. Contactée, la direction de la SNCF Occitanie ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.