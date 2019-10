Les cheminots de la SNCF exercent leur droit de retrait après la collision à Saint-Pierre-Sur-Vence

Aucun train de la ligne TER Reims-Epernay ne circule ce jeudi matin, à cause d'un "mouvement social inopiné" selon la SNCF. Les conducteurs et les contrôleurs exercent leur droit de retrait après la collision entre un train et un camion sur le passage à niveau de Saint-Pierre-sur-Vence mercredi.