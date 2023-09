Des cheminots en grève contre la casse du service public ferroviaire

L'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire inquiète les cheminots pour leurs conditions de travail mais aussi pour le service rendu aux usagers. Sébastien Champion, secrétaire adjoint de la CGT Cheminots à Valence explique que "pour s'aligner sur la concurrence, la SNCF et les Régions font de la productivité sur les emplois et le matériel. Par exemple, à Tain-l'Hermitage, on avait deux guichets à la gare. Il n'y en aura plus qu'un, et un seul emploi au lieu de trois pour gérer ce guichet, mais aussi aider les personnes à mobilité réduite et s'occuper des distributeurs de billets pour s'assurer qu'ils marchent en dehors des heures de guichet."

Plus qu'un seul guichet à Tain-l'Hermitage par exemple

C'est à partir de 2025 que les TER et Intercités seront ouverts à la concurrence. "La SNCF veut répondre à des appels d'offres en créant des filiales et donc les droits des cheminots sont revus à la baisse" souligne Cédric Abonnenc, secrétaire général de la CGT Cheminots à Portes-lès-Valence. "On va devenir très spécialisés. Nous, le personnel roulant, on va de Paris, à Nice, en passant par toute la région. Avec la concurrence vient une sectorisation, et on va être limité à faire le tour du clocher. C'est une perte d'attractivité sur ces métiers, une perte de compétences" argumente Cédric Abonnenc.

La CGT revendique 80% de grévistes sur Drôme Ardèche ce mardi. Le guichet de la gare de Valence Ville est par exemple fermé en raison de ce mouvement social. Mais il y a peu de trains supprimés à en croire les prévisions de la direction.