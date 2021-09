Les chiffres clés du TGV qui fête ses 40 ans

Une employée de la SNCF et un Train TGV à la Gare de Mulhouse le 26 juin 2021.

Le TGV fête ses 40 ans cette année. Le 26 février 1981, le premier train à grande vitesse franchissait le cap des 380 km/h, et le 22 septembre de la même année, le président de la République François Mitterrand inaugurait la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la SNCF fête cet anniversaire dans toute la France. Retour sur l'histoire du TGV en chiffres.

Plus de 2 milliards de voyageurs

Depuis 1981, plus de 2 milliards de personnes ont emprunté le TGV. Le milliard de voyageurs a été atteint en 2003, le deuxième franchi en 2012. Aujourd'hui, 362 rames à grande vitesse TGV et OUIGO circulent, desservant environ 230 destinations en France et en Europe.

10 millions de kilomètres parcourus

En moyenne, un TGV parcourt 10 millions de kilomètres avant d'être hors service. La toute première motrice TGV électrique, sortie des usines Alstom de Belfort en juillet 1978, et surnommée Patrick, a par exemple parcouru 13,5 millions de kilomètres avant de prendre sa retraite en février 2020.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vitesse record de 574,8 km/h

La SNCF a battu en France plusieurs records du monde de vitesse sur rail, notamment :

28 mars 1955 : 331 km/h, par la locomotive électrique CC 7107

29 mars 1955 : 331 km/h, par la locomotive électrique BB 9004

26 février 1981 : 380 km/h lors de l'opération TGV 100

18 mai 1990 : 515,3 km/h lors de l'opération TGV 140

3 avril 2007 : 574,8 km/h lors de l'opération V 150.

Selon un rapport publié par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) en 2016, la vitesse réelle (appelée aussi vitesse commerciale) des TGV s'élevait à 155 km/h car une partie des trajets se fait sur des voies classiques qui ne permettent pas de dépasser les 160 km/h. Dès 2017 toutefois, 540 km de lignes à grande vitesse ont été mise en service.