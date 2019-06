Il reste trois grands cols qui doivent rouvrir à la circulation en Savoie. Le Galibier et la Madeleine devraient être de nouveau praticables à tous les véhicules ce vendredi 7 juin en fin de journée. Des travaux de sécurisation sont encore en cours au col de l'Iseran.

Savoie, France

Les cols du Galibier et de la Madeleine doivent ouvrir ce vendredi 7 juin en fin de journée. Les travaux de déneigement sont terminés.

Pour le col du Galibier, au dessus de St-Michel de Maurienne, dont on espérait l'ouverture le 29 mai, les travaux de réparation de la canalisation d'eau qui avait rompu en mai dernier seront normalement terminés. Les cyclistes, motos et voitures notamment pourront donc profiter du paysage ce week-end pour relier Maurienne et Tarentaise.

Le col de la Madeleine, au dessus de St-François-Longchamp et de la La Léchère, doit logiquement ouvrir lui aussi ce vendredi 7 juin en fin de journée. L'horaire sera affiné vendredi matin par le service des routes du conseil départemental de la Savoie.

Il reste le col de l'Iseran, entre Bourg Saint-Maurice et Bonneval-sur-Arc, qui est déjà accessible côté Tarentaise. En revanche, côté Maurienne, il reste à terminer des travaux de sécurisation sur une plaque de neige et un bloc rocheux. La date cible d'ouverture est toujours fixée au 15 juin.