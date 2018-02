L’épisode neigeux de ces derniers jours, et l'interdiction de rouler pour les camions de plus de 7,5 tonnes, mise en place par le préfet du Loiret ont eu quelques conséquences sur les commerçants du département.

C'était une semaine difficile sur les routes. L'épisode neigeux de cette semaine a conduit le préfet du Loiret a interdire la circulation des camions de plus de 7,5 tonnes. Une interdiction levée ce vendredi soir : les poids-lourds ont même l'autorisation de rouler ce week-end pour rattraper le retard, ce qui n'est pas le cas habituellement.

Conséquence de ce blocage, les livraisons n'ont pas pu être effectuées dans les temps. Vous l'avez peut-être remarqué, chez certains commerçants, les étals sont un peu moins remplis que d'habitude : ce n'est pas la pénurie pour autant !

Ce sont surtout les salades qui posent problème !

Chez Romain Boutet fruits et légumes, un primeur installés aux Halles Châtelet à Orléans, quelques références sont manquantes : "Ce sont surtout les salades qui posent problème. Il y a aussi les articles rapidement périssables ou très fragiles : comme ils arrivent avec du retard ils sont soit périmés, soit en mauvais état."

Les produits manquants sont uniquement des aliments provenant d'autres pays ou d'autres régions, comme l'explique Romain Boutet : "Pour ces articles, on va à Rungis. Soit en y allant nous même, soit via des grossistes. Mais avec l'interdiction de circuler pour les poids lourds il n'y a rien qui vient, à moins d'avoir des petits véhicules comme des camionnettes." Conséquence, un manque à gagner pour les commerçants : "Le commerce tourne au ralenti ! Ça a été une petite semaine. Il ne faut pas que ça dure !"

Pas de problème avec les produits locaux !

Même problème chez Victor De Queiroz, un volailler également installés aux Halles Châtelet. Il propose des viandes venant de la Sarthe ou de Vendée, et cette semaine il n'a pas pu être livré pendant plusieurs jours : "On a essayé de s’approvisionner localement, voir s'il n'y avait pas un peu de marchandise pour nous dépanner. D'habitude on propose des volailles de différentes régions... cette semaine le choix était plus restreint."

Les producteurs locaux transportent leurs marchandises en camionnettes et n'ont donc pas été touchés par l'interdiction de circuler. Danielle Miard travaille au Pavillon des producteurs locaux, un grossiste installé à la Chapelle-Saint-Mesmin : "Tous nos producteurs locaux sont arrivés ce matin à 4 heures, et ont livré les marchandises. Il n'y a pas eu de soucis : localement les routes sont accessibles."

Le transport des marchandises revient peu à peu à la normale depuis le début du week-end. La fonte de la neige devrait mettre fin à ces problèmes d'approvisionnement. Après cet épisode neigeux et ces arrêtés anti-circulation, la Fédaration Nationale des Transporteurs Routiers dénonce un "préjudice considérable" d'au moins 60 millions d'euros par jour de blocage, et demande un dédommagement.